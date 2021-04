Daunte Wright è morto perché un agente ha usato la pistola invece del taser | VIDEO

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Daunte Wright

Sono decine gli arresti tra i manifestanti scesi in piazza vicino Minneapolis dopo l'uccisione di, 20enne afroamericano, da parte di una agente di polizia. Le forze dell'ordine hanno usato anche lacrimogeni per disperdere la folla. Appello a rientrare a casa da parte del sindaco di ...Lo stop è arrivato in solidarietà con la città di Minneapolis, dove dopo l'uccisione disono scoppiate diverse proteste per le strade., 20enne afroamericano, era stato fermato ...Minneapolis: la tensione resta alta ma la polizia sembra avere il controllo della situazione senza, al momento, usare la forz ...È una donna, Kim Potter, l'agente di polizia che ha sparato e ucciso il 20enne afroamericano Daunte Wright. Lo riportano i media americani, sottolineando che Potter è una ...