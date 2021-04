Dani Alves svela il motivo del suo addio alla Juve (Di martedì 13 aprile 2021) Dopo 4 anni dal suo addio alla Juventus, Dani Alves attraverso le sue storie Instagram ha risposto ad un fan che gli ha chiesto il perché abbia lasciato la Juventus. La risposta del terzino brasiliano? “Perché mi dissero che avrebbero cambiato lo stile di gioco e non era vero”. Foto: Twitter Champions League L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 13 aprile 2021) Dopo 4 anni dal suontus,attraverso le sue storie Instagram ha risposto ad un fan che gli ha chiesto il perché abbia lasciato lantus. La risposta del terzino brasiliano? “Perché mi dissero che avrebbero cambiato lo stile di gioco e non era vero”. Foto: Twitter Champions League L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

ChampionsLeague : ???? No-look Dani Alves assist & Messi goal #OTD in 2011 ?? @DaniAlvesD2 | @FCBarcelona | #UCL - juve_magazine : JUVENTUS - Dani Alves: 'Io via perché mi dissero che dovevano cambiare modulo, ma non era vero' - gides1960 : @AntonioCorsa Quello che dice Dani Alves sono scorregge nello spazio ... Chi sa un po' di fisica, capirà meglio ?? - mariuxiig : RT @ChampionsLeague: ???? No-look Dani Alves assist & Messi goal #OTD in 2011 ?? @DaniAlvesD2 | @FCBarcelona | #UCL - Cllic10 : Dani alves deve capire che noi abbiamo una storia e un dna,ovvero, noi siamo l'anticalcio. Da noi l'importante è vi… -