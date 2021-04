D’Amato: pronti a somministrare 60mila vaccini al giorno, ci diano dosi (Di martedì 13 aprile 2021) Roma – “Ci stiamo attrezzando per raggiungere 60mila somministrazioni al giorno, questo significa avere a disposizione 1,8 milioni di dosi al mese. C’e’ un balletto tra la struttura commissariale e le regioni: ci devono fornire 1,8 milioni di dosi al mese e noi faremo 60mila somministrazione al giorno”. Lo ha detto l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato, al termine di un sopralluogo al nuovo hub vaccinale all’outlet di Valmontone, che prendera’ il via il prossimo 19 aprile. “Qui si partira’ col vaccino Johnson and Johnson- ha continuato D’Amato- Le dosi che ci hanno annunciato di questo vaccino sono molto modeste ma le concentreremo qua per dare un segnale importante. Noi siamo pronti, ieri ... Leggi su romadailynews (Di martedì 13 aprile 2021) Roma – “Ci stiamo attrezzando per raggiungeresomministrazioni al, questo significa avere a disposizione 1,8 milioni dial mese. C’e’ un balletto tra la struttura commissariale e le regioni: ci devono fornire 1,8 milioni dial mese e noi faremosomministrazione al”. Lo ha detto l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio, al termine di un sopralluogo al nuovo hub vaccinale all’outlet di Valmontone, che prendera’ il via il prossimo 19 aprile. “Qui si partira’ col vaccino Johnson and Johnson- ha continuato- Leche ci hanno annunciato di questo vaccino sono molto modeste ma le concentreremo qua per dare un segnale importante. Noi siamo, ieri ...

