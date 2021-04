Dal Pino: “Speriamo in 1000 spettatori subito e il 25% delle capienze nelle ultime giornate” (Di martedì 13 aprile 2021) In apertura dell’Assemblea della Lega Serie A con le 20 società in video collegamento è stato trattato il tema del ritorno del pubblico negli stadi. “Accolgo con grande favore la decisione del Governo di poter avere allo Stadio Olimpico di Roma, in occasione dei prossimi Europei, una percentuale di tifosi pari al 25% della capienza dell’impianto – ha commentato il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino al termine della riunione odierna -. E’ un segnale importante per il Paese, un’iniezione di fiducia e di ritorno verso la normalità che auspichiamo coinvolga al più presto i nostri incontri”. Infine Dal Pino ha parlato di possibili riaperture ai tifosi in Serie A: “La Lega Serie A ha predisposto già da un anno un dettagliato protocollo per riaprire gli impianti al pubblico, in totale sicurezza e tutela per il tifoso, con percentuali via via ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 13 aprile 2021) In apertura dell’Assemblea della Lega Serie A con le 20 società in video collegamento è stato trattato il tema del ritorno del pubblico negli stadi. “Accolgo con grande favore la decisione del Governo di poter avere allo Stadio Olimpico di Roma, in occasione dei prossimi Europei, una percentuale di tifosi pari al 25% della capienza dell’impianto – ha commentato il presidente della Lega Serie A Paolo Dalal termine della riunione odierna -. E’ un segnale importante per il Paese, un’iniezione di fiducia e di ritorno verso la normalità che auspichiamo coinvolga al più presto i nostri incontri”. Infine Dalha parlato di possibili riaperture ai tifosi in Serie A: “La Lega Serie A ha predisposto già da un anno un dettagliato protocollo per riaprire gli impianti al pubblico, in totale sicurezza e tutela per il tifoso, con percentuali via via ...

