Da oggi, su Facebook, si può fare ricorso anche se il social non rimuove un contenuto segnalato (Di martedì 13 aprile 2021) La Corte d'Appello di Facebook estende i suoi poteri. Perché ci sono molti modi per non essere d'accordo con quello che decide la piattaforma e, con questo nuovo sistema di ricorsi, il social network di Mark Zuckerberg punta a esaminare tutte le fattispecie dei casi di dubbio utilizzo del mezzo di comunicazione. Non solo in forma passiva, ma anche in forma attiva. Facebook ha comunicato oggi che il suo Oversight Board – quello che potremmo definire una sorta di Corte d'Appello per le decisioni dei social network sui contenuti pubblicati – potrà avere competenze non soltanto su ricorsi di post che sono stati effettivamente rimossi, ma anche su quelli che, in seguito a una segnalazione, sono comunque rimasti sulla piattaforma.

