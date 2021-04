Curriculum studente | cosa cambia per l’Esame di Maturità 2021

(Di martedì 13 aprile 2021) È stata fissata la data perdi, tante le novità pertra cui il. Vediamo insieme inconsiste. Il 16 Giugnosi terrà il tanto atteso e temuto esame di, che quest’anno si svolgerà con un colloquio orale in presenza a partire dalla discussione di un elaborato su un argomento assegnato a ciascun candidato dal Consiglio di Classe entro il 30 aprile. Al centro delle novità deldianche il, in checonsiste? Ilè l’insieme delle ...

Si è aperta da alcuni giorni la piattaforma predisposta dal Ministero dell'istruzione per la compilazione del "dello", documento di riferimento fondamentale per l'esame di Stato e per l'orientamento degli alunni che da quest'anno scolastico fa il suo esordio nell'esperienza delle ...Ildelloè un documento rappresentativo dell'intero profilo dell'allievo, da allegare al certificato di diploma . Il nuovo Ministro dell'Istruzione Bianchi lo ha appena introdotto con ...Si è aperta da alcuni giorni la piattaforma predisposta dal Ministero dell’istruzione per la compilazione del “Curriculum dello studente”, documento di riferimento fondamentale per l’esame di Stato e ...Hanno ottenendo l’accesso alla finale due squadre di ragazzi dell’Istituto Tecnico, appartenenti alla classe 4A AFM ...