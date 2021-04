Curcio: “C’è chi ascolta ogni sussurro complottista, in tanti non si prenotano” (Di martedì 13 aprile 2021) Da sei settimane Fabrizio Curcio è di nuovo a capo della Protezione civile e, in una intervista a Repubblica, confessa: “Da sei settimane mi sveglio e mi addormento con il chiodo fisso, scacciare questa cosa dall’Italia”, il coronavirus. Da quattordici anni sono un uomo di Protezione civile, ho girato l’Italia in lungo e in largo e ho capito che ogni Provincia è unica – dice riferendosi all’intenzione del governatore della Campania De Luca di vaccinare per categorie e alla presa di posizione delle isole – ha una sua economia, una sua sofferenza, un suo bisogno. Non credo che quando riavremo le bocce ferme, la fine della pandemia, torneremo a una sanità centralizzata, uno Stato che fa tutto”. “Dobbiamo invertire la prospettiva. Non c’è uno Stato centrale e poi De Luca. C’è uno Stato fatto dal governo romano e dalle Regioni, dalle province e dalle ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) Da sei settimane Fabrizioè di nuovo a capo della Protezione civile e, in una intervista a Repubblica, confessa: “Da sei settimane mi sveglio e mi addormento con il chiodo fisso, scacciare questa cosa dall’Italia”, il coronavirus. Da quattordici anni sono un uomo di Protezione civile, ho girato l’Italia in lungo e in largo e ho capito cheProvincia è unica – dice riferendosi all’intenzione del governatore della Campania De Luca di vaccinare per categorie e alla presa di posizione delle isole – ha una sua economia, una sua sofferenza, un suo bisogno. Non credo che quando riavremo le bocce ferme, la fine della pandemia, torneremo a una sanità centralizzata, uno Stato che fa tutto”. “Dobbiamo invertire la prospettiva. Non c’è uno Stato centrale e poi De Luca. C’è uno Stato fatto dal governo romano e dalle Regioni, dalle province e dalle ...

Advertising

borrillo62 : RT @neXtquotidiano: Curcio: “C’è chi ascolta ogni sussurro complottista, in tanti non si prenotano” - Ecate31 : RT @neXtquotidiano: Curcio: “C’è chi ascolta ogni sussurro complottista, in tanti non si prenotano” - fabiospes1 : RT @neXtquotidiano: Curcio: “C’è chi ascolta ogni sussurro complottista, in tanti non si prenotano” - neXtquotidiano : Curcio: “C’è chi ascolta ogni sussurro complottista, in tanti non si prenotano” - Giovannaconfal6 : RT @Helliot_Spencer: Curcio, capo della Protezione Civile: “senza fiducia la vaccinazione di massa non si realizza. Un pezzo di Paese, purt… -

Ultime Notizie dalla rete : Curcio C’è Scuola: Ronzulli, 'valutare riapertura infanzia e primaria' Affaritaliani.it