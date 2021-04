Cuba | Raul Castro lascia il Partito Comunista | chi sarà il nuovo leader?

(Di martedì 13 aprile 2021), tra pandemia e bloqueo cambia la scena politica:laship del. Ecco cosa succederà, dopo dieci anni alla guida di, annuncia l’addio alla presidenza delno.si avvia così verso una nuova epoca che vede l’uscita definitiva dalla scena politica deiereditò infatti il potere dal fratello Fidel, morto nel 2016, e ora si dichiara pronto are il Paese nelle mani di una nuova classe politica: quella cresciuta dopo la rivoluzione del 1959. L’occasione per annunciare alla popolazione l’addio alla scena politica è il ...

è ancora in piena pandemia di , sotto la stretta delle sanzioni statunitensi, in preda alla ...Castro, che aveva ereditato tutto il potere da Fidel già anni prima della sua morte nel 2016, si ..., SI CHIUDE L'ERA DEI CASTRO Dopo la scomparsa di Filippo d'Edimburgo (che non ha impedito oggi ... venerdìCastro, 89 anni, fratello di Fidel, lascia la scena politica al Congresso del ...Si pensa che a succedergli sarà Miguel Diaz-Canel, presidente di Cuba scelto proprio da Raul Castro per guidare la successione verso una nuova generazione di comunisti. Dicevamo, economia cubana al ...L’8º Congresso inizierà precisamente a 60 anni dalla dichiarazione di socialista della nostra Rivoluzione e terminerà nello stesso anniversario della vittoria del popolo a Playa Girón.