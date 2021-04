Cuadrado e il dribbling da mal di testa su Rovella (Di martedì 13 aprile 2021) Il primo gol della Juventus contro il Genoa nasce da una grande iniziativa di Juan Cuadrado. Il dribbling ai danni di Rovella è una perla Leggi su video.gazzetta (Di martedì 13 aprile 2021) Il primo gol della Juventus contro il Genoa nasce da una grande iniziativa di Juan. Ilai danni diè una perla

Advertising

IacopoRosi : Difficile che #Danilo possa sbagliare due #partite di fila; #Cuadrado e #Chiesa devastanti con i loro #dribbling e… - sportli26181512 : Serie A, le migliori giocate della 30^ giornata: Il dribbling di Cuadrado, due parate di Donnarumma e altre grandi… - AlexMarinuzzi91 : @jacopocarre Coman decisivo 5 anni dopo la sua vendita, Douglas Costa con più tempo al J Medical che in campo. “Non… - Antonio98854326 : Juventus Genoa 2 a O Le qualità tecniche Di Cuadrado fa la differenza saltare l'uomo come lo fa lui e il suo drib… - BianconeriZonIt : #Juve aggressiva e subito in vantaggio con un bel piatto angolato di #Kulusevski, dopo un bel dribbling di #Cuadrado. #JuveGenoa 1-0 -

Ultime Notizie dalla rete : Cuadrado dribbling Cuadrado e il dribbling da mal di testa su Rovella Il primo gol della Juventus contro il Genoa nasce da una grande iniziativa di Juan Cuadrado. Il dribbling ai danni di Rovella è una perla

Un sentiero verso l'Europa che conta Cuadrado scende sul fondo, 'maltratta' in dribbling Rovella e scarica all'indietro un pallone con i giri giusti per Kulusevski. La carezza di sinistro dello svedese spedisce la palla nell'angolo ...

Serie A, le migliori giocate della 30^ giornata Sky Sport Juventus-Genoa 3-1: il giudizio di dio: finalmente Kulusevski Le pagole di Juventus-Genoa intrise di citazioni letterarie e cinematografiche: senza voto i subentrati Arthur e Ramsey ...

Pagelle Juventus-Genoa: Cuadrado imprendibile, la difesa balla CUADRADO 7: assist meraviglioso per il gol di Kulusevski che ... Tanti palloni persi, si incaponisce troppo nei dribbling in cerca di un gol che non arriva. PIRLO 6: Gara dai due volti: nel primo ...

Il primo gol della Juventus contro il Genoa nasce da una grande iniziativa di Juan. Ilai danni di Rovella è una perlascende sul fondo, 'maltratta' inRovella e scarica all'indietro un pallone con i giri giusti per Kulusevski. La carezza di sinistro dello svedese spedisce la palla nell'angolo ...Le pagole di Juventus-Genoa intrise di citazioni letterarie e cinematografiche: senza voto i subentrati Arthur e Ramsey ...CUADRADO 7: assist meraviglioso per il gol di Kulusevski che ... Tanti palloni persi, si incaponisce troppo nei dribbling in cerca di un gol che non arriva. PIRLO 6: Gara dai due volti: nel primo ...