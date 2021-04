“Cristiano Ronaldo è stufo della Juventus”, dalla Spagna lanciano la notizia della possibile rottura (Di martedì 13 aprile 2021) E’ sempre più incerto il futuro di Cristiano Ronaldo. La stagione della Juventus è stata altalenante, il portoghese si è confermato un goleador ed in tante partite ha trascinato la squadra, in Champions League invece non è stato decisivo. L’ex Real Madrid è stato preso per provare a vincere in Europa e la missione per il momento è fallita. CR7 è legato alla Juventus da un contratto fino al 2022, ma l’ingaggio pesa tantissimo e l’addio anticipato non è per nulla da escludere. La pandemia da Coronavirus ha accentuato la crisi del calcio italiano e ha colpito anche il club bianconero. E’ già partita l’idea di puntare su una squadra giovane, come confermano le ultime mosse di calciomercato. Serie A, la corsa Champions League: le prime 7 non sbagliano, Atalanta-Juventus può ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 13 aprile 2021) E’ sempre più incerto il futuro di. La stagioneè stata altalenante, il portoghese si è confermato un goleador ed in tante partite ha trascinato la squadra, in Champions League invece non è stato decisivo. L’ex Real Madrid è stato preso per provare a vincere in Europa e la missione per il momento è fallita. CR7 è legato allada un contratto fino al 2022, ma l’ingaggio pesa tantissimo e l’addio anticipato non è per nulla da escludere. La pandemia da Coronavirus ha accentuato la crisi del calcio italiano e ha colpito anche il club bianconero. E’ già partita l’idea di puntare su una squadra giovane, come confermano le ultime mosse di calciomercato. Serie A, la corsa Champions League: le prime 7 non sbagliano, Atalanta-può ...

Advertising

tancredipalmeri : Da fonti interne risulta che Cristiano Ronaldo non abbia gettato la maglia, bensì che Antonio Conte abbia fatto il dito medio - ChampionsLeague : Cristiano Ronaldo's best #OTD display? #UCL - tancredipalmeri : Di questo passo, finisce che tra un mese viene fuori che è stato Cristiano Ronaldo a schiaffeggiare Dybala a Cardiff nell’intervallo - luca_carioli : @Cristiano Ronaldo lo vendi solo se è lui a voler andar via. Altrimenti sei da ricovero. Fine. - ItaSportPress : Massimo Mauro: 'Cristiano Ronaldo non è leader e pensa solo al suo fatturato' - -