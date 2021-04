Covid Veneto, oggi 883 contagi e 42 morti: bollettino 13 aprile (Di martedì 13 aprile 2021) (Adnkronos) – Sono 883 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 13 aprile, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri sono stato registrati altri 42 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 35.791 tamponi, il tasso di positività è al 2,47%. I ricoveri totali per Covid sono 2.076, con un calo di 46 unità. Nel dettaglio, i ricoveri in area non critica sono 1.791 (-30), i pazienti in terapia intensiva sono 285 (-16). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 13 aprile 2021) (Adnkronos) – Sono 883 ida coronavirus in, 13, secondo i dati deldella regione. Da ieri sono stato registrati altri 42. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 35.791 tamponi, il tasso di positività è al 2,47%. I ricoveri totali persono 2.076, con un calo di 46 unità. Nel dettaglio, i ricoveri in area non critica sono 1.791 (-30), i pazienti in terapia intensiva sono 285 (-16). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

myrtamerlino : Questo è il centro vaccinale di #Padova. Desolatamente VUOTO!! In #Veneto ne possono fare 80/100mila ieri ne hanno… - AnsaVeneto : Covid: Veneto, 883 nuovi positivi e 42 morti in 24 ore. In calo ricoveri ospedalieri, -46 rispetto a ieri #ANSA - Open_gol : I dati di oggi in Veneto - irisdg81 : RT @LaMentegatta: In #Veneto aumentano i ricoveri,ma si tratta di polmoniti in pazienti negativi al #Covid... Hanno scoperto che esistono l… - infoitinterno : Covid, in Veneto 883 nuovi casi e 42 decessi -