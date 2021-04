Covid, Vaccino J&J sospeso per precauzione negli Stati Uniti (Di martedì 13 aprile 2021) Gli Usa hanno sospeso in via precauzionale il Vaccino Johnson & Johnson dopo sei casi di coaguli nel sangue che hanno portato alla morte di una donna. Vaccino Johnson & Johnson, gli Usa lo sospendono dopo sei casi di coaguli su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 13 aprile 2021) Gli Usa hannoin via precauzionale ilJohnson & Johnson dopo sei casi di coaguli nel sangue che hanno portato alla morte di una donna.Johnson & Johnson, gli Usa lo sospendono dopo sei casi di coaguli su Notizie.it.

Advertising

Daniele_Manca : Cile, il vaccino cinese ha efficacia bassa: il Paese torna in lockdown- ?@Corriere? ?@saragandolfi_? - SkyTG24 : Covid, a Roma infermieri in piazza contro obbligo vaccino. VIDEO - MediasetTgcom24 : Covid, l'appello dei medici: 'Accettate qualsiasi vaccino vi venga proposto' #vaccini - kio_avalon : @mimi80 @Talkin_Hawkin @FranceskoNew @Ruffino_Lorenzo @AurelianoStingi @merlinoontheweb @giorgiogilestro Scusatemi,… - giornaleradiofm : Covid: Usa, stop a vaccino J&J, 6 casi di trombosi in donne vaccinate: Washington, 13 apr. (Adnkronos Salute) - Le… -