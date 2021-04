Covid, Toti: “De Luca sbaglia, per riempire ristoranti dobbiamo svuotare ospedali” (Di martedì 13 aprile 2021) GENOVA – “Credo che l’approccio di De Luca sia sbagliato: l’economia partirà prima se mettiamo in sicurezza chi oggi va in ospedale. Per riempire i ristoranti dobbiamo svuotare gli ospedali e per farlo la classifica è semplice: in Liguria, il 50% dei letti di ospedale è occupato da over 75enni, il 70% delle terapie intensive da over 75, l’81% dei morti è over 80?. Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ad “Agora’” su Rai 3. Leggi su dire (Di martedì 13 aprile 2021) GENOVA – “Credo che l’approccio di De Luca sia sbagliato: l’economia partirà prima se mettiamo in sicurezza chi oggi va in ospedale. Per riempire i ristoranti dobbiamo svuotare gli ospedali e per farlo la classifica è semplice: in Liguria, il 50% dei letti di ospedale è occupato da over 75enni, il 70% delle terapie intensive da over 75, l’81% dei morti è over 80?. Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ad “Agora’” su Rai 3.

Advertising

savonanews : Covid, Toti: 'Riprogrammazione generale dei vaccini per adattarsi al nuovo piano del generale Figliuolo' - lavocedigenova : Covid, Toti: 'Riprogrammazione generale dei vaccini per adattarsi al nuovo piano del generale Figliuolo' - PisaConnection : QUINEWS #Pontedera: Il caso-cuoio, da un mese in zona rossa - infoitinterno : Covid, Toti: 'Riprogrammazione generale dei vaccini per adattarsi al nuovo piano del generale Figliuolo' - infoitinterno : Covid, Liguria: caos vaccini, le scuse di Toti. 'Dispiace per i disguidi. Stiamo riprogrammando il sistema'/Video -