Covid, superano quota 4 milioni gli italiani vaccinati. In un giorno 200.000 somministrazioni: lontano l’obiettivo di Figliuolo (Di mercoledì 14 aprile 2021) Sono 201.469 le dosi di vaccino anti Covid somministrate nell’ultima giornata nei 2.250 hub d’Italia, secondo i dati del governo aggiornati alle 23.16 del 13 aprile 2021. Ancora lontano dunque l’obiettivo di 315 mila dosi giornaliere fissato per questa settimana dal generale Francesco Paolo Figliuolo. A questo punto sembra allontanarsi ancora la meta ambiziosa delle 500 mila dosi al giorno prevista per fine mese. A complicare la situazione, i ritardi nelle consegne annunciati da Johnson&Johnson in attesa del pronunciamento dell’Ema. Intanto, il totale delle somministrazioni è arrivato a 13.530.663, per un numero di vaccinati pari a 4.045.146. Per quanto riguarda le divisioni per categorie, la situazione è la seguente: Operatori sanitari e sociosanitari: ... Leggi su open.online (Di mercoledì 14 aprile 2021) Sono 201.469 le dosi di vaccino antisomministrate nell’ultima giornata nei 2.250 hub d’Italia, secondo i dati del governo aggiornati alle 23.16 del 13 aprile 2021. Ancoradunquedi 315 mila dosi giornaliere fissato per questa settimana dal generale Francesco Paolo. A questo punto sembra allontanarsi ancora la meta ambiziosa delle 500 mila dosi alprevista per fine mese. A complicare la situazione, i ritardi nelle consegne annunciati da Johnson&Johnson in attesa del pronunciamento dell’Ema. Intanto, il totale delleè arrivato a 13.530.663, per un numero dipari a 4.045.146. Per quanto riguarda le divisioni per categorie, la situazione è la seguente: Operatori sanitari e sociosanitari: ...

Advertising

eugeniomuzzillo : @discordoconme Bisogna fare i conti su i vaccini somministrati a donne di fascia d'età (mi pare) 30/48 anni e ved… - TKratico : @michele_spo @lorepregliasco @GuidoCrosetto @Ruffino_Lorenzo Io mi riferivo al passaggio tra categoria di età 70-79… - UmbriaDomani : Covid Umbria, positivi in calo e ricoveri stabili. Tre decessi, le vittime superano quota 1.300… - MundoNapoli : Covid-19: in Campania i guariti superano i positivi - umbriaOn : #Covid, #positivi sempre in calo. I decessi #superano soglia 1.300. Attivo team #Esercito: «Ma servono i #vaccini» -