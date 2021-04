Covid, stretta in Germania. Merkel: “Siamo nella morsa della terza ondata” (Di martedì 13 aprile 2021) Il governo di Berlino ha approvato una serie di misure valide a livello nazionale per contrastare la diffusione del coronavirus. Tali misure prevarranno sulle disposizioni adottate a livello regionale, ha reso noto la Dpa. Le norme – soprannominate ‘freno di emergenza’ – includono provvedimenti di coprifuoco notturni a livello locale e chiusura degli esercizi commerciali nel caso di un eccessivo aumento dei numeri dei contagi. La decisione dovrà passare al vaglio del Parlamento. La decisione di adottare misure uniche è controversa in un Paese dove il sistema federale consente ampio margine decisionale ai singoli stati per gestire i focolai locali della malattia. La Germania affronta una terza ondata pandemica, giudicata da Angela Merkel “forse la peggiore” di tutte. La cancelliera tedesca ha ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 13 aprile 2021) Il governo di Berlino ha approvato una serie di misure valide a livello nazionale per contrastare la diffusione del coronavirus. Tali misure prevarranno sulle disposizioni adottate a livello regionale, ha reso noto la Dpa. Le norme – soprannominate ‘freno di emergenza’ – includono provvedimenti di coprifuoco notturni a livello locale e chiusura degli esercizi commerciali nel caso di un eccessivo aumento dei numeri dei contagi. La decisione dovrà passare al vaglio del Parlamento. La decisione di adottare misure uniche è controversa in un Paese dove il sistema federale consente ampio margine decisionale ai singoli stati per gestire i focolai localimalattia. Laaffronta unapandemica, giudicata da Angela“forse la peggiore” di tutte. La cancelliera tedesca ha ...

