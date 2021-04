Covid | stop negli Usa al vaccino Johnson & Johnson

(Di martedì 13 aprile 2021) Nuova tegola sui vaccini contro il Coronavirus.Stati Unitiall’uso del monodose. La richiesta delle autorità arriva dopo che sei persone hanno sviluppato una malattia rara con coaguli di sangue. Una patologia che è apparsa entro due settimane dalla somministrazione. Le agenzie sanitarie federali Fda e Cdc hanno chiesto la sospensione immediata nell’uso del. Coinvolte 6 donne fra i 18 e i 48 anni I casi hanno riguardato sei donne di età compresa tra i 18 e i 48 anni. Una di loro è morta e una seconda in Nebraska si trova ricoverata in gravi condizioni, riporta il New York Times. Sono già più di 6 milioni e 800mila gli americani vaccinati con ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid stop

Il Sole 24 ORE

Al momento non è stata stabilita una chiara relazione causale tra questi rari eventi e il vaccino Janssen (J&J)- 19 ", spiega Johnson & Johnson dopo lo. J&J assicura che la sicurezza ......nelle aree "gialle" del Paese che dunque verranno reintrodotte nel prossimo Decreto. " ... Salvini "sinistra vuole farmi fuori"/ "ideologia Speranza: riaprire dove si può" RIAPERTURE DAL 1 ...Gli Usa sospendono la somministrazione del vaccino monodose anti Covid-19 Johnson & Johnson. La Food and Drug Administration e i Centers for Disease Control smetteranno di usare il vaccino di Johnson ...Nel giorno dello stop precauzionale in Usa al vaccino Johnson & Johnson dopo 6 casi di trombosi rare seguite alla somministrazione del vaccino, Moderna interviene con una nota per rassicurare sul suo ...