(Di martedì 13 aprile 2021) (Adnkronos) – “Noi non stiamo facendo la guerra turistico-commerciale al resto del paese, stiamo cercando di spiegare, combattendo, qui sì, il pregiudizio della tutela degli interessi forti del paese, che cosa è la condizione della piccola insularità. E quanto è difficile garantire qui il diritto alla sicurezza e alla salute”, aggiunge ancora ildi, Francesco Forgione. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Mov5Stelle : Le regioni guidate dal centrodestra continuano a fallire la gestione dell’emergenza a discapito dei cittadini. Dall… - zazoomblog : Covid: sindaco Favignana ‘irritanti Governatori Nord che pensano solo a turismo noi a salute’ (3) - #Covid:… - TV7Benevento : Covid: sindaco Favignana, 'irritanti Governatori Nord che pensano solo a turismo, noi a salute' (3)... - TV7Benevento : Covid: sindaco Favignana, 'irritanti Governatori Nord che pensano solo a turismo, noi a salute' (2)... - tvoggi : EMERGENZA COVID: RITARDI VACCINAZIONI OVER 80 NON DEAMBULANTI E CASA DI RIPOSO, SINDACO VALIANTE SCRIVE A COMMISSAR… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid sindaco

Orizzonte Scuola

Così, in una intervista all'Adnkronos, ildi Favignana, Francesco Forgione, replica a distanza al Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, che aprlando delle isole '- - free', ...... rapido e terrestre, e dove ogni intervento deve avvenire con un elicottero che parte da Palermo o da Trapani per giungere all'eliporto di Favignana, Levanzo o Marettimo - prosegue ancora il...OTRANTO (Lecce) – Dopo le grigliate di Pasquetta esplode un focolaio Covid a Otranto. Il numero dei contagi nella Città dei Martiri è in aumento da qualche giorno e il sindaco Pierpaolo Cariddi ha lan ...E quanto è difficile garantire qui il diritto alla sicurezza e alla salute", aggiunge ancora il sindaco di Favignana, Francesco Forgione.