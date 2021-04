Covid: sindaco Favignana, ‘irritanti Governatori Nord che pensano solo a turismo, noi a salute’ (2) (Di martedì 13 aprile 2021) (Adnkronos) – “Nella riviera romagnola dovrebbero conoscere cosa è il diritto alla salute in una piccola isola, dove non esistono presidi ospedalieri, dove non esistono possibilità di collegamento, rapido e terrestre, e dove ogni intervento deve avvenire con un elicottero che parte da Palermo o da Trapani per giungere all’eliporto di Favignana, Levanzo o Marettimo – prosegue ancora il sindaco di Favignana Francesco Forgione – Che cosa significa partire con una idroambulanza rispetto alle condizioni del mare”. “Cosa vuol dire il turismo con poche centinaia di posti letto rispetto alle migliaia di mega hotel della Riviera, in isole che vivono solo di economia turistica per 4 o 5 mesi all’anno”, dice. “Garantire la sicurezza innanzitutto ai cittadini e poi offrire sicurezza a chi decide di visitare questi ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 13 aprile 2021) (Adnkronos) – “Nella riviera romagnola dovrebbero conoscere cosa è il diritto alla salute in una piccola isola, dove non esistono presidi ospedalieri, dove non esistono possibilità di collegamento, rapido e terrestre, e dove ogni intervento deve avvenire con un elicottero che parte da Palermo o da Trapani per giungere all’eliporto di, Levanzo o Marettimo – prosegue ancora ildiFrancesco Forgione – Che cosa significa partire con una idroambulanza rispetto alle condizioni del mare”. “Cosa vuol dire ilcon poche centinaia di posti letto rispetto alle migliaia di mega hotel della Riviera, in isole che vivonodi economia turistica per 4 o 5 mesi all’anno”, dice. “Garantire la sicurezza innanzitutto ai cittadini e poi offrire sicurezza a chi decide di visitare questi ...

