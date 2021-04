Advertising

Mov5Stelle : Le regioni guidate dal centrodestra continuano a fallire la gestione dell’emergenza a discapito dei cittadini. Dall… - PalermoToday : Covid, screening nelle scuole: in Sicilia scovato solo lo 0,50% di positivi - twolighteyes : #Covid #Sicilia, oggi 1.384 contagi e 10 morti: bollettino 13 aprile - vasco97273 : RT @Mov5Stelle: Le regioni guidate dal centrodestra continuano a fallire la gestione dell’emergenza a discapito dei cittadini. Dalle inchie… - NuovoSud : Covid in Sicilia, 1.384 nuovi positivi e 10 morti: record a Palermo 514 -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Sicilia

I dati della Regione, la tabella con le news Sono 1.384 i nuovi contagi da Coronavirus insecondo il bollettino di oggi, 13 aprile. Nella tabella si fa riferimento ad altri 10 morti. I guariti o dimessi sono stati 412 nelle ultime 24 ore. Tra le province con il maggior numero di ......chiedono la "riapertura delle attività" contro le limitazioni previste dalle misure anti -... Sono arrivati dalla, da Enna, Piombino e Crema. Ci sono rappresentanti delle lavanderie ...Due nuove zone rosse in Sicilia. Si tratta di Canicattì e Favara, in provincia di Agrigento. Lo prevede un’ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci. Il provvedimento, adottato su richiest ...Sono 1.384 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 27.618 tamponi processati, con una incidenza del 5%. La Regione e’ di nuovo terza per numero di contagi giornalieri per il secondo giorno consecuti ...