Covid, rientro al lavoro dopo malattia: le regole (Di martedì 13 aprile 2021) Dagli asintomatici a chi è stato ricoverato o è stato a contatto con un positivo. Nuove indicazioni del ministero della Salute sul rientro al lavoro dopo aver contratto il Covid. “I lavoratori risultati positivi alla ricerca di Sars-CoV-2, e che presentano sintomi di malattia non gravi e senza essere stati ricoverati, possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test)”. Lo prevede la circolare ‘Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 13 aprile 2021) Dagli asintomatici a chi è stato ricoverato o è stato a contatto con un positivo. Nuove indicazioni del ministero della Salute sulalaver contratto il. “I lavoratori risultati positivi alla ricerca di Sars-CoV-2, e che presentano sintomi dinon gravi e senza essere stati ricoverati, possono rientrare in servizioun periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguitoalmeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test)”. Lo prevede la circolare ‘Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori ...

