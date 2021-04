Covid: Renzi, 'piano Figliuolo serio, prima pagliacciate per i Tg e logica GF' (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr (Adnkronos) - "Servono vaccini. Con un piano serio, non con le pagliacciate del passato pensate solo per i Tg". Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews. "Il piano serio è quello del Generale Figliuolo, meno male che finalmente è arrivata una persona in gamba e determinata. La pagliacciata era la propaganda televisiva del camioncino con il vaccino seguito minuto per minuto ma contenente solo piccole dosi mentre gli altri paesi si rifornivano. Una logica da Grande Fratello, che ha imperversato per anni anche nella comunicazione istituzionale di questo Paese e che adesso - per fortuna - è sparita, se Dio vuole", spiega il leader di Iv. "Servono i vaccini, stanno arrivando, utile produrre in Italia, specie pensando che la sfida non si vincerà ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr (Adnkronos) - "Servono vaccini. Con un, non con ledel passato pensate solo per i Tg". Lo scrive Matteonella sua enews. "Ilè quello del Generale, meno male che finalmente è arrivata una persona in gamba e determinata. La pagliacciata era la propaganda televisiva del camioncino con il vaccino seguito minuto per minuto ma contenente solo piccole dosi mentre gli altri paesi si rifornivano. Unada Grande Fratello, che ha imperversato per anni anche nella comunicazione istituzionale di questo Paese e che adesso - per fortuna - è sparita, se Dio vuole", spiega il leader di Iv. "Servono i vaccini, stanno arrivando, utile produrre in Italia, specie pensando che la sfida non si vincerà ...

