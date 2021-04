Covid, regioni: "Riaprire ristoranti all'aperto anche di sera" (Di martedì 13 aprile 2021) (Adnkronos) - Riaperture dei ristoranti all'aperto anche di sera. E' questa, a quanto si apprende, una delle ipotesi a cui stanno lavorando le regioni e che sarà portata all'attenzione del governo Draghi giovedì in conferenza Stato-regioni, compatibilmente con la situazione epidemiologica. "C'è una riunione in corso, i tecnici stanno stilando delle linee guida che proporremo al governo giovedì, obiettivo garantire la massima sicurezza quando ci saranno le riaperture", dice all'Adnkronos il neo presidente della conferenza delle regioni Massimo Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia. "Il documento non c'è ancora - chiarisce - ma lo stileremo per portarlo all'appuntamento di giovedì". Il gruppo di lavoro, riunito da circa due ore, è formato dagli assessori di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) (Adnkronos) - Riaperture deiall'di. E' questa, a quanto si apprende, una delle ipotesi a cui stanno lavorando lee che sarà portata all'attenzione del governo Draghi giovedì in conferenza Stato-, compatibilmente con la situazione epidemiologica. "C'è una riunione in corso, i tecnici stanno stilando delle linee guida che proporremo al governo giovedì, obiettivo garantire la massima sicurezza quando ci saranno le riaperture", dice all'Adnkronos il neo presidente della conferenza delleMassimo Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia. "Il documento non c'è ancora - chiarisce - ma lo stileremo per portarlo all'appuntamento di giovedì". Il gruppo di lavoro, riunito da circa due ore, è formato dagli assessori di ...

