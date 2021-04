Covid: Regioni 'aprire ristoranti di sera', governo valuta coprifuoco a mezzanotte (2) (Di martedì 13 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 13 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

TgLa7 : Pubblicate le indicazioni per le vaccinazioni anti-Covid nei luoghi di lavoro, dopo i lprotocollo. Il documento, el… - RaiNews : 'A fine maggio saremo comunque in grado di passare alle categorie produttive per far ripartire il Paese' dice il co… - LegaSalvini : IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA REGIONI #FEDRIGA: 'LAVORIAMO A LINEE GUIDA PER RIAPERTURE' - Hypazia69 : nel Lazio è possibile scegliersi il vaccino: Prenotazione vaccino Covid Roma, dove somministrano AstraZeneca, Pfize… - zazoomblog : Covid: Regioni aprire ristoranti di sera governo valuta coprifuoco a mezzanotte (2) - #Covid: #Regioni #aprire… -