Covid: provincia di Cuneo resta zona rossa (Di martedì 13 aprile 2021) resta in zona rossa, fino al 18 aprile, la provincia di Cuneo, l'unica del Piemonte da ieri in arancione. L'incidenza dei casi Covid non solo non è scesa sotto la soglia dei 250 per 100 mila abitanti ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 13 aprile 2021)in, fino al 18 aprile, ladi, l'unica del Piemonte da ieri in arancione. L'incidenza dei casinon solo non è scesa sotto la soglia dei 250 per 100 mila abitanti ...

Advertising

cittadiariano : Bollettino Covid 13 aprile - 91 positivi in provincia di Avellino - GazzettinoGolfo : - Covid, bollettino 13 Aprile: 48 nuovi casi e 4 decessi in provincia - - PiemonteInforma : #COVID La provincia di #Cuneo rimane #zonarossa: i dati epidemiologici trasmessi alla @regionepiemonte certificano… - zazoomblog : Vaccino covid nella provincia autonoma di Bolzano l’ASL ha aperto alcune “finestre” per il personale scolastico -… - We_Pesaro : RT @oltrefano: #COVID19 #Marche: testati 3770 tamponi, 222 positivi, 65 in provincia di #Pesaro #Urbino -