Covid: Provenzano, 'De Luca e Emiliano? seguano piano nazionale vaccini' (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr. (Adnkronos) - "Stiamo con il governo. Non esistono Repubbliche autonome. Sui vaccini si segue il piano nazionale. Vale per la Lombardia come per la Campania". Lo dice al Foglio il vicesegretario del Pd Giuseppe Provenzano, in risposta alle polemiche innescate dalla decisione di alcuni governatori di procedere autonomamente rispetto agli indirizzi dell'esecutivo. E' di ieri il caso di Vincenzo De Luca mentre in Puglia è ancora in vigore l'ordinanza di Michele Emiliano che permette alle famiglie che ne facciano richiesta di usufruire della didattica a distanza. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr. (Adnkronos) - "Stiamo con il governo. Non esistono Repubbliche autonome. Suisi segue il. Vale per la Lombardia come per la Campania". Lo dice al Foglio il vicesegretario del Pd Giuseppe, in risposta alle polemiche innescate dalla decisione di alcuni governatori di procedere autonomamente rispetto agli indirizzi dell'esecutivo. E' di ieri il caso di Vincenzo Dementre in Puglia è ancora in vigore l'ordinanza di Micheleche permette alle famiglie che ne facciano richiesta di usufruire della didattica a distanza.

Advertising

TV7Benevento : Covid: Provenzano, 'De Luca e Emiliano? seguano piano nazionale vaccini'... - QdSit : #Carrelli della spesa possibile veicolo di #infezione? Il dottore Enzo Provenzano, primario del Covid Hospital di… - V_Provenzano : Today on #eyesreg #healthpolicy #Italiy #regions #Icu intensive care unit #Covid_19 Covid-19, documento SIAARTI… - GiornoeNotteNew : Covid: Provenzano, ‘no divisioni su riaperture in base a orientamento politico’. Roma, 7 apr. (Adnkronos) – “Sulle… - zazoomblog : Covid: Provenzano no divisioni su riaperture in base a orientamento politico (2) - #Covid: #Provenzano #divisioni -