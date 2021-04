Covid, Oms: interrompere la vendita di animali selvatici vivi in mercati alimentari (Di martedì 13 aprile 2021) L'Oms ha chiesto di fermare la vendita di mammiferi selvatici vivi nei mercati alimentari per prevenire la diffusione di malattie infettive. 'Gli animali, in particolare quelli selvatici, sono la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 13 aprile 2021) L'Oms ha chiesto di fermare ladi mammiferineiper prevenire la diffusione di malattie infettive. 'Gli, in particolare quelli, sono la ...

Advertising

reportrai3 : Siamo in onda! Su @RaiTre e @RaiPlay - MediasetTgcom24 : L'Oms: 'La pandemia è a un punto critico, infezioni esponenziali' #Covid - Agenzia_Ansa : In Europa oltre un milione di morti per il Covid #ANSA - 411Innovations : RT @ilmessaggeroit: Covid, l'Oms: «La scorsa settimana 4,4 milioni di casi, la fine della pandemia è ancora lontana» - GiorgioAntonel1 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Oms: interrompere la vendita di animali selvatici vivi in mercati alimentari #covid -