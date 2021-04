Covid: oggi in Italia 13.447 casi e 476 decessi. Tasso di positività al 4,4% (Di martedì 13 aprile 2021) Dopo i dati in forte ribasso del lunedì, oggi i nuovi casi di coronavirus sono saliti a 13.447 in Italia, secondo i ministero della Salute. Sono invece 476 le vittime nelle ultime 24 ore. (ieri erano ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 13 aprile 2021) Dopo i dati in forte ribasso del lunedì,i nuovidi coronavirus sono saliti a 13.447 in, secondo i ministero della Salute. Sono invece 476 le vittime nelle ultime 24 ore. (ieri erano ...

