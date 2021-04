Covid | occhi governo puntati su J&J dopo stop Usa | riunione al ministero Salute

(Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr. (Adnkronos) –‘tecnica’ aldellaalle ore 16lodegli Usa al vaccino targato Johnson&Johnson. All’incontro dovrebbe prendere parte anche l’Agenzia italiana del farmaco. La decisione della Fda e dei Cdc di sospendere il vaccinoalcuni casi di coagulazione arriva proprio nel giorno in cui in Italia arrivano le prime dosi targate J&J. Si tratta di 184mila dosi attese nel pomeriggio all’hub nazionale della Difesa a Pratica di Mare. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Riunione 'tecnica' al ministero della Salute alle ore 16 dopo lo stop degli Usa al vaccino targato Johnson&Johnson. All'incontro dovrebbe prendere parte anche l'Agenzia italiana del farmaco. La ...