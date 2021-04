Covid, news. Usa sospendono Johnson&Johnson. Aifa: "Sicuro ma possibili limitazioni". LIVE (Di martedì 13 aprile 2021) In Italia sono arrivate le prime 184mila dosi del vaccino americano. Per Magrini, direttore dell'Agenzia del farmaco, "possibile e ragionevole" una decisione simile a quella per Astrazeneca. Ema: "Stiamo valutando". Speranza: "Approfondimenti, ma va usato". Bollettino: 13.447 nuovi casi su 304.990 tamponi. I morti sono 476. Scende ancora il tasso di positività (4,4%), calano anche ricoveri ordinari (-377) e in terapia intensiva (-67) Leggi su tg24.sky (Di martedì 13 aprile 2021) In Italia sono arrivate le prime 184mila dosi del vaccino americano. Per Magrini, direttore dell'Agenzia del farmaco, "possibile e ragionevole" una decisione simile a quella per Astrazeneca. Ema: "Stiamo valutando". Speranza: "Approfondimenti, ma va usato". Bollettino: 13.447 nuovi casi su 304.990 tamponi. I morti sono 476. Scende ancora il tasso di positività (4,4%), calano anche ricoveri ordinari (-377) e in terapia intensiva (-67)

