Covid nel Lazio, il bollettino di oggi martedì 13 aprile: 36 morti e 1.164 casi positivi, 600 a Roma (Di martedì 13 aprile 2021) Covid nel Lazio, il bollettino di martedì 13 aprile: 36 morti e 1.164 casi positivi . In calo il saldo dei ricoveri in terapia intensiva ( - 4) mentre è in aumento nei reparti ordinari (+14). oggi su ... Leggi su leggo (Di martedì 13 aprile 2021)nel, ildi13: 36e 1.164. In calo il saldo dei ricoveri in terapia intensiva ( - 4) mentre è in aumento nei reparti ordinari (+14).su ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid nel FdI: 'Speranza fugge sul piano pandemico. E spieghi anche il caos mascherine' ...ha dichiarato che il piano del 2006 riguardava l'influenza e quindi non era applicabile al Covid. ... Se il ministro avesse mentito su questo non può rimanere nel ruolo che ha attualmente. I ritardi del ...

Covid - 19, calo degli attuali positivi a Fasano: sono 216 ... cominciano a calare i casi nella nostra città: sono 216 le persone attualmente positive al Covid - ... Nel periodo compreso tra il 24 febbraio 2020 e l'11 aprile 2021, sono stati sottoposti a tampone ...

Covid nel mondo, l'allarme dell'Oms: punto critico, contagi esponenziali QUOTIDIANO.NET Dl Sostegni bis, verso uno scostamento di bilancio da 40 miliardi di euro Nel primo dl il contributo era parametrato su un solo mese ... Lo scopo è quello di aiutare maggiormente le piccole attività e i settori più colpiti dalla crisi Covid negli ultimi mesi. È probabile ...

Israele riapre le frontiere, niente più mascherine all'aperto I casi attivi della malattia nel Paese tre giorni fa erano 3.890 con 263 persone ... Chi vuole recarsi in Israele, si legge, dovrà sottoporsi a un test molecolare per il coronavirus prima dell'imbarco ...

