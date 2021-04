Covid | Mattarella | ' ciascuno di noi dipende da tutti gli altri' 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 13 aprile 2021) (Adnkronos) - "Celebriamo questa ricorrenza -ha ricordato il Capo dello Stato- in una condizione particolare, che condiziona fortemente lo svolgimento degli incontri, ma che consente di mantenerne inalterato il significato e tutto il valore. Vorrei associarmi al ricordo di coloro che nell'ambito dell'Università Cattolica del Sacro cuore -maestri, colleghi del corpo docente, amici dell'Ateneo- sono rimasti vittime del. E vorrei manifestare l'apprezamento per l'Università per aver mantenuto la sua funzionalità attenuando così le restrizioni e le privazioni che gli studenti hanno subito durante questa lunga emergenza".