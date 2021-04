Covid | Mannoia | rinviato a dicembre il tour teatrale ' Padroni di niente'

(Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr. (Adnkronos) - I concerti 'di' di Fiorella, inizialmente previsti a maggio nei teatri italiani, sono stati rinviati a2021 "alla luce delle vigenti disposizioni ministeriali". "Ce lo aspettavamo, purtroppo, ed ora è ufficiale. I concerti nei teatri di maggio sono spostati a2021, le disposizioni vigenti non ci consentono di fare altrimenti- dichiara Fiorella- Ma stiamo lavorando per fare dei concerti questa estate, dove e come si potrà e secondo le capienze previste dall'emergenza. Stiamo navigando a vista, in attesa delle indicazioni che arriveranno dalle istituzioni, ma dobbiamo ripartire! Vi tengo informati". Di seguito le nuove date: 82021 al Teatro ...

