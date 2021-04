Covid | l' India approva l' uso del vaccino russo Sputnik V

(Di martedì 13 aprile 2021) Dopo i risultati positivi dello studio clinico della fase 3, l'hato l'uso delloV per contrastare la pandemia di coronavirus. 'Ilè ora autorizzato in 60 Paesi con ...

Dopo i risultati positivi dello studio clinico della fase 3, l'ha approvato l'uso dello Sputnik V per contrastare la pandemia di coronavirus. 'Il vaccino russo è ora autorizzato in 60 Paesi con una popolazione di oltre 3 miliardi di persone', si legge sull'...L'fa registrare nelle ultime 24 ore un bilancio totale di 170.179 decessi. Confermati i dati allarmanti di 168.912 contagi di- 19, un numero record per il sesto giorno consecutivo, ...La crescita esponenziale delle infezioni, che all'inizio di febbraio erano poco meno di 10mila al giorno, sta preoccupando il governo di New Delhi che ha bloccato le esportazioni del farmaco Remdesivi ...I casi di Covid nel mondo superano i 136 milioni secondo i dati diffusi ... la voce «altro» comprende 3.001.130 persone. Ore 7.30 - India, record di contagi: secondo Paese più colpito del mondo ...