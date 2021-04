Covid Liguria | oggi 231 contagi e 8 morti | bollettino 13 aprile

(Di martedì 13 aprile 2021) Sono 231 i nuovida Coronavirus insecondo ildi, 13. Nella tabella si fa riferimento ad altri 8di cui la metà registrati, ma avvenuti nei giorni scorsi. I guariti sono stati 491 nelle ultime 24 ore. Tra le province con il numero maggiore di nuovi casi Genova a 103, Imperia a 68, Savona a 31 e La Spezia a 23. Sono stati 4728 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, a cui si aggiungono altri 2594 antigenici rapidi. In tutto sono 745 i pazienti ospedalizzati nelle strutture della, 1 in meno di ieri, dei quali 87 sono ricoverati nei reparti di terapia intensiva. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Il Piemonte ha garantito 114 prestazioni, la Campania 90, poi Marche (86) e Liguria (80), la ... Che cosa rallenta l'uso dei monoclonali, unica cura autorizzata al mondo contro il Covid-19? La ...Sono 231 i nuovi contagi da Coronavirus in Liguria secondo il bollettino di oggi, 13 aprile. Nella tabella si fa riferimento ad altri 8 morti. I guariti sono stati 491 nelle ultime 24 ore. Tra le prov ...(ANSA) - GENOVA, 13 APR - Riaprire il Paese basandosi sulle ospedalizzazioni nei singoli territori. E' la proposta del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stamani ad 'Agorà' su Rai 3 per ...