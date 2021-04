Covid, le news. Usa sospendono vaccino Johnson&Johnson. Speranza convoca Aifa. DIRETTA (Di martedì 13 aprile 2021) Nel giorno dell'arrivo delle prime 184mila dosi del vaccino statunitense, è previsto un incontro tra Ministero della Salute, Agenzia italiana del farmaco, Iss e Cts dopo la richiesta di sospensione in Usa del vaccino J&J a seguito della segnalazione di alcuni eventi legati alla coagulazione sanguigna. Intanto a Roma nuova protesta dei ristoratori. Mattarella: "Ciascuno di noi dipende dagli altri". Atteso nel pomeriggio il nuovo bollettino sull'andamento dei contagi nel nostro Paese Leggi su tg24.sky (Di martedì 13 aprile 2021) Nel giorno dell'arrivo delle prime 184mila dosi delstatunitense, è previsto un incontro tra Ministero della Salute, Agenzia italiana del farmaco, Iss e Cts dopo la richiesta di sospensione in Usa delJ&J a seguito della segnalazione di alcuni eventi legati alla coagulazione sanguigna. Intanto a Roma nuova protesta dei ristoratori. Mattarella: "Ciascuno di noi dipende dagli altri". Atteso nel pomeriggio il nuovo bollettino sull'andamento dei contagi nel nostro Paese

