Covid | le news Bollettino | 13 447 nuovi casi su 304 990 tamponi I morti sono 476 LIVE

(Di martedì 13 aprile 2021) Scende ancora il tasso di positività (4,4%), calano anche ricoveri ordinari (-377) e in terapia intensiva (-67). Nel giorno dell'arrivo delle prime 184mila dosi del vaccino statunitense, è previsto un incontro tra ministero della Salute, Agenzia italiana del farmaco, Iss e Cts dopo la richiesta di sospensione in Usa del vaccino J&J a seguito della segnalazione di alcuni eventi legati alla coagulazione sanguigna

I dati ufficiali sul coronavirus in Italia di martedì 13 aprile: contagi, morti, guariti e terapie intensive di oggi ...Sono 13.447 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 9.789. Sono invece 476 le vittime in un giorno (ieri 358). Son ...