Covid Lazio | oggi 1 164 contagi e 36 morti A Roma 600 casi

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 13 aprile 2021) Sono 1.164 ida coronavirus registrati, 13 aprile nel, dove si segnalano anche 36e 1.024 guariti. Lo riferisce il bollettino aggiornato della Regione. Iattualmente positivi a-19 sono 52.172, di cui 3.064 ricoverati, 392 in terapia intensiva e 48.716 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono in totale 244.661, i decessi 7.106 e il totale deiesaminati è pari a 303.939. “su oltre 13 mila tamponi nel(+4.642) e oltre 20 mila antigenici per un totale di oltre 34 mila test, si registrano 1.164positivi (+107), 36 i decessi (-1) e +1.024 i guariti. Aumentano ie i ricoveri, mentre diminuiscono i ...