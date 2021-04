Covid, la speranza della Lombardia: posticipare i richiami di Pfizer e Moderna a 42 giorni (Di martedì 13 aprile 2021) Covid, partita la campagna vaccinale massiva in provincia di Sondrio: servono più medici 12 aprile 2021 Vaccino Covid, i 60enni lombardi si potranno prenotare solo con arrivo di nuove dosi 12 aprile ... Leggi su sondriotoday (Di martedì 13 aprile 2021), partita la campagna vaccinale massiva in provincia di Sondrio: servono più medici 12 aprile 2021 Vaccino, i 60enni lombardi si potranno prenotare solo con arrivo di nuove dosi 12 aprile ...

Advertising

La7tv : #dimartedi Covid, Roberto #Speranza (Ministro della Salute): 'Gli attacchi? Sbaglia chi fa politica sull'epidemia.… - La7tv : #dimartedi Enrico Letta: 'Per fortuna abbiamo un ministro come Roberto Speranza, al quale va tutta la mia solidarie… - MediasetTgcom24 : Covid, Speranza: 'Chiusure stanno dando i primi risultati, serve pazienza' #covid - RobertoDegrass1 : RT @Mark_DiDonato84: È il più colpevole di tutti, eppure stà ancora lì a soffiare aliti di morte. Ha sulla coscienza migliaia di morti, cur… - MaurizioFuochi : RT @ArturoP66023286: #quartarepubblica Speranza definisce il contesto post-Covid come «un’opportunità unica per radicare una nuova idea de… -