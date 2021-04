Covid Italia, perde il lavoro e crea una startup: nasce il primo food delivery per chi è a dieta (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr. (LabItalia) - Si chiama Panda delivery ed è una nuova e innovativa start-up nata nella capitale da un'idea di Carlo Scardino, 36 anni, di Roma, con esperienza decennale nel campo della ristorazione, che nonostante la perdita del lavoro causata dalla pandemia non ha perso la voglia di fare e ha trasformato un momento di difficoltà in una grande opportunità. Panda delivery è un servizio mirato a chi segue un piano alimentare, o vuole iniziarne uno, che consegna la spesa a domicilio organizzata in confezioni pre-porzionate, seguendo le quantità prescritte dal proprio esperto di alimentazione. In poche parole, consegna a domicilio tutto il necessario per seguire una dieta. A differenza di altri servizi già esistenti sul mercato, Panda delivery è un servizio fatto su misura ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr. (Lab) - Si chiama Pandaed è una nuova e innovativa start-up nata nella capitale da un'idea di Carlo Scardino, 36 anni, di Roma, con esperienza decennale nel campo della ristorazione, che nonostante la perdita delcausata dalla pandemia non ha perso la voglia di fare e ha trasformato un momento di difficoltà in una grande opportunità. Pandaè un servizio mirato a chi segue un piano alimentare, o vuole iniziarne uno, che consegna la spesa a domicilio organizzata in confezioni pre-porzionate, seguendo le quantità prescritte dal proprio esperto di alimentazione. In poche parole, consegna a domicilio tutto il necessario per seguire una. A differenza di altri servizi già esistenti sul mercato, Pandaè un servizio fatto su misura ...

