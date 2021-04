Covid Italia oggi, contagi regione per regione: dati bollettino 13 aprile (Di martedì 13 aprile 2021) Il bollettino delle regioni sul Covid in Italia oggi, 13 aprile, con i dati della Protezione Civile. I dati e le news su contagi, morti, tamponi e tasso di positività nel Paese. Le ultime notizie da Toscana e Lombardia, Sicilia e Veneto, Lazio e Sardegna, Emilia Romagna e Piemonte. Ecco i numeri delle regioni: Sono 934 i contagi di coronavirus registrati oggi 13 aprile in Toscana. Lo annuncia su Telegram il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale quotidiano sull’andamento dell’epidemia di Covid: “I nuovi casi registrati in Toscana sono 934 su 23.879 test di cui 12.549 tamponi molecolari e 11.330 test rapidi. Il tasso dei ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 13 aprile 2021) Ildelle regioni sulin, 13, con idella Protezione Civile. Ie le news su, morti, tamponi e tasso di positività nel Paese. Le ultime notizie da Toscana e Lombardia, Sicilia e Veneto, Lazio e Sardegna, Emilia Romagna e Piemonte. Ecco i numeri delle regioni: Sono 934 idi coronavirus registrati13in Toscana. Lo annuncia su Telegram il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato delregionale quotidiano sull’andamento dell’epidemia di: “I nuovi casi registrati in Toscana sono 934 su 23.879 test di cui 12.549 tamponi molecolari e 11.330 test rapidi. Il tasso dei ...

Advertising

reportrai3 : Siamo in onda! Su @RaiTre e @RaiPlay - ItaliaViva : Martedì Italia Viva presenta in Senato una mozione che individua con precisione le categorie con prioritaà vaccinal… - ItalyMFA : In occasione dei 160 anni di relazioni diplomatiche????????, Min @luigidimaio ha avuto un incontro particolarmente cord… - Lasiciliaweb : Covid in Sicilia, paura rossa L.Cil. L'Isola terza in Italia per numero di contagi, Rt leggermente sotto la soglia… - VercesiErnesto : RT @tempoweb: Imprudente, ambiguo e scialbo: Roberto #Speranza si deve dimettere #vaccino #covid19 #governo #iltempoquotidiano https://t.c… -