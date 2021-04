Covid Italia, oggi 13.447 contagi e 476 morti: bollettino 13 aprile (Di martedì 13 aprile 2021) Sono 13.447 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 13 aprile, secondo i dati delle regioni nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri, nella tabella sul sito del ministero della Salute, inseriti altri 476 morti, che portano il totale a 115.088 dall’inizio dell’epidemia di Covid-19. Da ieri eseguiti 304.990 tamponi, l’indice positività scende al 4,4%. VENETO – Sono 883 i contagi da coronavirus in Veneto . Da ieri sono statI registrati altri 42 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 35.791 tamponi, il tasso di positività è al 2,47%. I ricoveri totali per Covid sono 2.076, con un calo di 46 unità. Nel dettaglio, i ricoveri in area non critica sono 1.791 (-30), i pazienti in terapia intensiva sono 285 ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 13 aprile 2021) Sono 13.447 ida coronavirus in, 13, secondo i dati delle regioni neldella Protezione Civile. Da ieri, nella tabella sul sito del ministero della Salute, inseriti altri 476, che portano il totale a 115.088 dall’inizio dell’epidemia di-19. Da ieri eseguiti 304.990 tamponi, l’indice positività scende al 4,4%. VENETO – Sono 883 ida coronavirus in Veneto . Da ieri sono statI registrati altri 42. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 35.791 tamponi, il tasso di positività è al 2,47%. I ricoveri totali persono 2.076, con un calo di 46 unità. Nel dettaglio, i ricoveri in area non critica sono 1.791 (-30), i pazienti in terapia intensiva sono 285 ...

Advertising

reportrai3 : Siamo in onda! Su @RaiTre e @RaiPlay - ItalyMFA : In occasione dei 160 anni di relazioni diplomatiche????????, Min @luigidimaio ha avuto un incontro particolarmente cord… - ItaliaViva : Martedì Italia Viva presenta in Senato una mozione che individua con precisione le categorie con prioritaà vaccinal… - giovampiero1 : Il Messaggero Mobile: Covid Italia, bollettino oggi 13 aprile 2021: 13.447 positivi e 476 le vittime. Tasso di posi… - MarsicaW : CORONAVIRUS ITALIA, 476 MORTI IN UN GIORNO. RAGGIUNTI I 4 MILIONI DI ITALIANI VACCINATI #Covid #Italia #Vaccini… -