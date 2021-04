Covid Italia | Confestetica | Ricorso per aprire anche in zona rossa mentre medici estetici fanno botox

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr. (Lab) - "Il governo ce l'ha con le imprese del settore estetico, visto che è stata disattesa una sentenza del Tar che sosteneva l'apertura dei centri". Lo dice all'Adnkronos/LabRoberto Papa, segretario nazionale, associazione nazionale estetisti. "A gennaio - ricorda - il governo ha avuto la felice idea di chiudere i centri, lasciando però aperti i parrucchieri; abbiamo fattoe abbiamo vinto. Nella sentenza c'è scritto che c'è stato un abuso di potere e che i relativi provvedimenti adottati dai tre dpcm sono illogici e immotivati". "Il mondo dell'estetica - sottolinea Papa - non va bene per il governo, così come non va bene il settore della ristorazione e dei maestri di sci. Perché se il presidente del Tar dice di ...