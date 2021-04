Covid Italia | Confestetica | Ricorso per aprire anche in zona rossa mentre medici estetici fanno botox

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia

...ha previsto che i fondamentali del gruppo di Pontedera possano tornare a livelli pre -(e ... Telecom- 0,48% perde terreno complici la debolezza del settore (EURO STOXX Telecommunications - ......familiari delle vittime deldi Bergamo. 'Stanno mettendo a rischio una discussione molto seria che è stata impostata anche in prospettiva G20 e di una relazione speciale tra Tedros e l'', ...Sono 13.447 i nuovi casi di Covid-19 e 476 i morti registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto a ieri (358). I decessi da inizio pandemia hanno quindi superato quota 115mila. Per ...Roma, 13 apr. (Labitalia) - "Il governo ce l'ha con le imprese del settore estetico, visto che è stata disattesa una sentenza del Tar che sosteneva l'apertura dei centri estetici". Lo dice all'Adnkron ...