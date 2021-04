Covid Italia, allarme medici: “Ospedali ancora pieni” (Di martedì 13 aprile 2021) La diffusione del coronavirus in Italia rallenta, ma gli Ospedali sono ancora pieni. E’ il quadro allarmante che i medici delineano, evidenziando la necessità di non allentare le misure anti-contagio. I dati in Italia “nelle ultime settimane mostrano progressivi segnali di rallentamento della crescita dei contagi da Sars-CoV-2, tuttavia le condizioni di sovraccarico di tutto il sistema Ospedaliero, con indici di occupazione delle terapie intensive e delle aree mediche Covid ben oltre le soglie critiche individuate, nonché la marcata circolazione del virus, con circa 530mila contagi attivi, e la persistente elevata mortalità, impongono molta cautela nell’allentare le misure restrittive della movimentazione sociale”, sottolineano i principali sindacati ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 13 aprile 2021) La diffusione del coronavirus inrallenta, ma glisono. E’ il quadro allarmante che idelineano, evidenziando la necessità di non allentare le misure anti-contagio. I dati in“nelle ultime settimane mostrano progressivi segnali di rallentamento della crescita dei contagi da Sars-CoV-2, tuttavia le condizioni di sovraccarico di tutto il sistemaero, con indici di occupazione delle terapie intensive e delle aree medicheben oltre le soglie critiche individuate, nonché la marcata circolazione del virus, con circa 530mila contagi attivi, e la persistente elevata mortalità, impongono molta cautela nell’allentare le misure restrittive della movimentazione sociale”, sottolineano i principali sindacati ...

