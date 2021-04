Covid | in sette giorni meno di mille nuovi positivi nelle Marche Ma non basta | ecco cosa manca per vedere giallo

(Di martedì 13 aprile 2021) ANCONA Sarà uno svuotarsi lento, con la flemma di una goccia. Gli ospedali non sono, e non possono essere, la rappresentazione plastica delle quattro settimane in discesa del tasso d'incidenza della ...

ANCONA Sarà uno svuotarsi lento, con la flemma di una goccia. Gli ospedali non sono, e non possono essere, la rappresentazione plastica delle quattro settimane in discesa del tasso d'incidenza della ......12/04/2021 - Come ogni settimana facciamo il punto su quanto è accaduto sul fronte del- 19 ... Vaccini Il numero dei vaccinati nelle Marche è praticamente lo stesso digiorni fa: 6,93% il 4 ...L'ordinanza è stata emanata dal presidente ff della Regione Calabria, Nino Spirlì, visto l'aumento dei contagi. C'è anche Altomonte ...Calano i contagi nel Viterbese. Come sta avvenendo a livello nazionale, anche nella Tuscia l’ultima settimana ha segnato un rallentamento nella crescita della curva: i nuovi positivi ...