Covid in Italia, il bollettino di martedì 13 aprile: i dati completi dopo le 17. Veneto e Toscana sotto i mille casi (Di martedì 13 aprile 2021) Coronavirus in Italia , il bollettino di martedì 13 aprile del Ministero della Salute. Mentre i contagi vedono una leggera discesa e si attende la data delle prime riaperture, gli ultimi giorni sono ... Leggi su leggo (Di martedì 13 aprile 2021) Coronavirus in, ildi13del Ministero della Salute. Mentre i contagi vedono una leggera discesa e si attende la data delle prime riaperture, gli ultimi giorni sono ...

Advertising

reportrai3 : Siamo in onda! Su @RaiTre e @RaiPlay - ItalyMFA : In occasione dei 160 anni di relazioni diplomatiche????????, Min @luigidimaio ha avuto un incontro particolarmente cord… - ItaliaViva : Martedì Italia Viva presenta in Senato una mozione che individua con precisione le categorie con prioritaà vaccinal… - Marcell03827767 : @MediasetTgcom24 Ma venissero pure in italia... in quella data qui saremo morti già tutti di covid-19 ed il virus e… - lifestyleblogit : Covid Italia, perde il lavoro e crea una startup: nasce il primo food delivery per chi è a dieta - -