Covid in Campania, nuovi centri vaccinali in provincia di Napoli (Di martedì 13 aprile 2021) Arrivano buone nuove sulla campagna vaccinale nell’area nord di Napoli. Dopo gli assembramenti che si sono registrati ai centri vaccinali di Frattamaggiore e Sant’Antimo, verso il quale vengono attualmente dirottati i pazienti di tutti i comuni limitrofi, finalmente si aggiunge in maniera ufficiale e non temporanea un nuovo polo: l’ospedale dei padri Camilliani di Casoria presso L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 13 aprile 2021) Arrivano buone nuove sulla campagna vaccinale nell’area nord di. Dopo gli assembramenti che si sono registrati aidi Frattamaggiore e Sant’Antimo, verso il quale vengono attualmente dirottati i pazienti di tutti i comuni limitrofi, finalmente si aggiunge in maniera ufficiale e non temporanea un nuovo polo: l’ospedale dei padri Camilliani di Casoria presso L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

agorarai : L'inviata @saracesto è con Ugo Vestri, Dirigente Uff. Security ADSP Mar Tirreno Centrale. Le isole del golfo di Nap… - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, BOLLETTINO VACCINAZIONI DEL 13 APRILE 2021 (ORE 12) Ecco l’aggiornamento?? - gennaromigliore : Botta e risposta in Antimafia: Morra (M5S) vuole gli elenchi dei vaccinati in Campania: “Iniezioni ad amici di amic… - fainformazione : Anche martedì nuova giornata di proteste per le chiusure anti-Covid Dopo quello attuato la settimana scorsa, gli a… - PieraBelfanti : Gli altri devono aspettare #DeLuca però lo ha fatto prima di tutti il vaccino. Che vergogna, disgustoso, smetta di… -