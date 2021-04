Covid | il sottosegretario alla Salute Sileri parla delle riaperture | quando ci saranno?

Leggi su altranotizia

(Di martedì 13 aprile 2021) Ilhatopossibilidopo l’emergenza: i cittadini vogliono sapereci sarà una data certa.cilepost(Instagram)L’emergenzasta attanagliando tutti gli strati della popolazione. Nell’ultimo anno le chiusure disposte dal Governo per limitare i contagi hanno duramente colpito l’intero sistema economico. I commercianti, in particolare modo, chiedono di riaprire le attività per far fronte agli ingenti danni economici che hanno subito. Il Governo, sin da marzo dell’anno scorso, ha cercato di sopperire alle mancate entrate dei ...