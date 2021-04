COVID | il bollettino dell’Asl di Avellino

Advertising

SkyTG24 : “Stiamo lavorando a un'estate da boom economico, un'estate post bellica. Che sia l'inizio di un Rinascimento social… - SkyTG24 : In arrivo 184mila dosi #JohnsonandJohnson, ma gli Usa chiedono la sospensione del vaccino. Gli aggiornamenti ?? - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, BOLLETTINO VACCINAZIONI DEL 13 APRILE 2021 (ORE 12) Ecco l’aggiornamento?? - occhio_notizie : Covid in Irpinia, 91 nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore: il bollettino di oggi - Matador1337 : RT @SkyTG24: “Stiamo lavorando a un'estate da boom economico, un'estate post bellica. Che sia l'inizio di un Rinascimento sociale e mentale… -

Ultime Notizie dalla rete : COVID bollettino

Atteso nel pomeriggio il nuovosull'andamento dei contagi nel nostro Paese13/04/2021EPIDEMIOLOGICO REGIONE PUGLIA 13 APRILE 2021 Il presidente della Regione Puglia, Michele ... sono stati registrati 13.107 test per l'infezione da- 19 coronavirus e sono ...Covid in Irpinia, il bollettino di oggi 13 aprile: sono 91 i positivi registrati nelle ultime 24 ore, nessuno ad Avellino ...I dati che rappresentiamo in questa pagina sono da ritenersi a tutti gli effetti ufficiali, in quanto diramati direttamente dalla Asl di Latina ...