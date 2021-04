Covid | i medici di Roma | “500 morti sono come tre aerei precipitati nella stessa giornata”

Leggi su dire

(Di martedì 13 aprile 2021) ROMA – “Noi ci stiamo abituando a sentire certi numeri, questo mi lascia molto perplesso e mi spaventa moltissimo. Ogni giorno ci sono 500 morti di Covid ed è come se precipitassero tre aerei in uno stesso giorno. Ci abbiamo fatto l’abitudine ma non ci rendiamo conto del dramma e del dolore che c’è dietro a questi numeri. Per questo dobbiamo essere molto più attenti”. Lo ha detto Antonio Magi, presidente dell’Ordine dei medici di Roma, intervenendo oggi in diretta alla trasmissione ‘Gli inascoltabili’ su Nsl radio.